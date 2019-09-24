«Дылду» Балагова выдвинули на «Оскар»

Фильм режиссера Кантемира Балагова был выдвинут на премию «Оскар» от России. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Решение было принято на заседании Российского оскаровского комитета. Действие «Дылды» разворачивается в послевоенном Ленинграде. История двух вернувшихся с фронта девушек, которые пытаются заново выстроить свою жизнь после ужасов военного времени, уже завоевала несколько крупных наград на 72-м Каннском кинофестивале, в их числе приз за лучшую режиссуру.

Фильм является второй работой Балагова. Дебютом автора стала картина "Теснота" 2017 года.







