Дмитрий Дюжев сыграет Дональда Трампа в новом сериале

Об этом рассказала директор телеканала ТНТ Тина Канделаки в своем Telegram-канале.

«Вы даже не представляете, как хорош Дюжев в роли Трампа», - написала она в ответ на комментарий в Telegram-канале «Скромное обаяние пацана». В нём после победы Трампа на президентских выборах в США появилось запись: «Доброе утро всем, кроме Дмитрия Байдена Дюжева, у которого точно не будет второго сезона...».

Кроме того, первые кадры из нового сериала уже с Дюжевым-Трампом Тина Канделаки опубликовала в новом посте.

Больше никакой информации о будущем проекте она не раскрыла. Пока неизвестно будет это продолжение сериала «Гудбай» или самостоятельный проект.

Ранее сериал «Гудбай» с Дюжевым в роли Байдена перевели на английский язык, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

