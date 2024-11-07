Дмитрий Дюжев сыграет Дональда Трампа в новом сериале
Российский актер Дмитрий Дюжев после исполнения роли Джо Байдана в сериале ТНТ «Гудбай» исполнит роль нового президента США Дональда Трампа, сообщает «Российская газета».
Об этом рассказала директор телеканала ТНТ Тина Канделаки в своем Telegram-канале.
«Вы даже не представляете, как хорош Дюжев в роли Трампа», - написала она в ответ на комментарий в Telegram-канале «Скромное обаяние пацана». В нём после победы Трампа на президентских выборах в США появилось запись: «Доброе утро всем, кроме Дмитрия Байдена Дюжева, у которого точно не будет второго сезона...».
Кроме того, первые кадры из нового сериала уже с Дюжевым-Трампом Тина Канделаки опубликовала в новом посте.
Больше никакой информации о будущем проекте она не раскрыла. Пока неизвестно будет это продолжение сериала «Гудбай» или самостоятельный проект.
Ранее сериал «Гудбай» с Дюжевым в роли Байдена перевели на английский язык, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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