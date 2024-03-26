Дверь из «Титаника» Кэмерона продали за почти 720 тысяч долларов
Дверь из драмы Джеймса Кэмерона «Титаник» продали на аукционе «Сокровища с планеты Голливуд», который организовал аукционный дом Heritage Auctions, сообщает The Hollywood Reporter.
Уточняется, что богато украшенный кусок бальзового дерева, на котором в финале спаслась героиня Кейт Уинслет, обошёлся покупателю в 718 750 долларов. Также было продано шифоновое платье, которое носила актриса - за 125 тысяч долларов.
Среди других лотов отмечаются чёрный костюм симбиота из фильма Сэма Рейми «Человек-паук 3: Враг в отражении» (125 тысяч долларов), топор Джека Николсона из фильма «Сияние» (125 тысяч долларов) и кнут героя Харрисона Форда из фильма «Индиана Джонс и Храм судьбы» (525 тысяч долларов).
Ранее на аукционе в Калифорнии за 101 тысячу долларов продали школьную форму Гарри Поттера, из второй части фильма о мальчике-волшебнике «Гарри Поттер и Тайная комната», сообщает RT.
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- Дверь из «Титаника» Кэмерона продали за почти 720 тысяч долларов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru