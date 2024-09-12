Два полнометражных фильма снимут про приключения Манюни
Два полнометражных художественных фильма пополнят франшизу про приключения Манюни, рассказал в Сочи на фестивале «Новый сезон» генеральный продюсер по контенту онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев, сообщает «Российская газета».
По его словам, первой будет снята картина под названием «Приключения в деревне», затем начнется работа над лентой «День рождения Ба».
Гордеев также напомнил, что поклонники франшизы уже посмотрели три сезона сериала о Манюне, а также полнометражные фильмы «Новогодние приключения» и «Приключения в Москве».
Ранее стало известно, что Анна Пересильд получила главную роль в мюзикле «Алиса в стране чудес», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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