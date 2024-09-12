Два полнометражных фильма снимут про приключения Манюни

По его словам, первой будет снята картина под названием «Приключения в деревне», затем начнется работа над лентой «День рождения Ба».

Гордеев также напомнил, что поклонники франшизы уже посмотрели три сезона сериала о Манюне, а также полнометражные фильмы «Новогодние приключения» и «Приключения в Москве».

Ранее стало известно, что Анна Пересильд получила главную роль в мюзикле «Алиса в стране чудес», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

