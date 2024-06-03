«Манюня: приключения в Москве» возглавила кинопрокат в России и СНГ
Российская кинокартина «Манюня: приключения в Москве» стал лидером проката в России и странах СНГ за минувшие выходные, сообщает Kinobusiness.
Лента заработала 100,8 млн рублей. На втором месте оказался фильм «Майор Гром: игра», собравший 28,84 млн рублей. Замыкает тройку картина «Сто лет тому вперед», заработавшая 31,4 млн рублей за выходные.
В кинотеатрах продолжает собирать кассу новый фильм «Майор Гром: Игра» с Тихоном Жизневским в главной роли. Актер уже полюбился зрителям и по другим своим работам, например, в «Огне» и в собравших в российском прокате более миллиарда рублей «Бременских музыкантах». И у фанатов вселенной комиксов Bubble он тоже не вызывает никаких вопросов. При этом раньше Грома играл другой актер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru