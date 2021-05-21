«Душа» и «Мортал Комбат» лидируют по просмотрам в онлайне
Ведущие видеосервисы и стриминговые платформы представили результаты онлайн-просмотров за прошедшую неделю.
По их данным, в российском сегменте просмотров лидируют фильмы «Мортал Комба», «Душа», «Батя» и «Рая и последний дракон».
Среди сериалов активнее всего смотрели «Happy end», «За час до рассвета», «ИП Пирогова», «Медиатор», «Непосредственно Каха. Женитьба» и «Рассказ служанки».
На стриминговой платформе Netflix в России за прошедшую неделю чаще всего смотрели фильмы «Женщина в окне» и «Майор Гром: Чумной Доктор»; из сериалов «Любовь. Смерть. Роботы», «Наследие Юпитера».
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