«Душа» и «Мортал Комбат» лидируют по просмотрам в онлайне

Ведущие видеосервисы и стриминговые платформы представили результаты онлайн-просмотров за прошедшую неделю.

По их данным, в российском сегменте просмотров лидируют фильмы «Мортал Комба», «Душа», «Батя» и «Рая и последний дракон».

Среди сериалов активнее всего смотрели «Happy end», «За час до рассвета», «ИП Пирогова», «Медиатор», «Непосредственно Каха. Женитьба» и «Рассказ служанки».

На стриминговой платформе Netflix в России за прошедшую неделю чаще всего смотрели фильмы «Женщина в окне» и «Майор Гром: Чумной Доктор»; из сериалов «Любовь. Смерть. Роботы», «Наследие Юпитера».

