«Дюна 2» стартовала в кинотеатрах США в два раза лучше первой части
По итогам первого уикенда фильм режиссера Дени Вильнева «Дюна 2» заработал $81 миллион в американских кинотеатрах, сообщает издание Hollywood Reporter.
Сиквел «Дюны» продемонстрировал лучший старт в 2024 году. По результатам первого уикенда сборы картины в два раза превысили результаты первой части за аналогичный период.
Отмечается, что «Дюна 2» превзошла прогнозы аналитиков. Эксперты полагали, что в первые выходные лента заработает $70 миллионов в США.
Первая «Дюна» собрала в прокате $433 миллиона и вышла на границу окупаемости.
Как пишет издание Variety, 29 февраля начались съемки нового фильма о Супермене. Главную роль исполнит Дэвид Коренсвет, передает «Радиоточка НСН».
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