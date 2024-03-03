«Дюна 2» стартовала в кинотеатрах США в два раза лучше первой части

Сиквел «Дюны» продемонстрировал лучший старт в 2024 году. По результатам первого уикенда сборы картины в два раза превысили результаты первой части за аналогичный период.

Отмечается, что «Дюна 2» превзошла прогнозы аналитиков. Эксперты полагали, что в первые выходные лента заработает $70 миллионов в США.

Первая «Дюна» собрала в прокате $433 миллиона и вышла на границу окупаемости.

Как пишет издание Variety, 29 февраля начались съемки нового фильма о Супермене. Главную роль исполнит Дэвид Коренсвет, передает «Радиоточка НСН».

