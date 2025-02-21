Дуэйн Джонсон и Леонардо Ди Каприо снимутся в новом фильме Мартина Скорсезе
Американский кинорежиссёр Мартин Скорсез намерен снять новую криминальную драму, в которой снимутся Леонарди Ди Каприо, Дуэйн Джонсон и Эмили Блант.
Как пишет Deadline, новая работа 82-летнего кинодеятеля расскажет историю гавайского криминального авторитета, который будет бороться с конкурирующими синдикатами за власть в преступном мире.
Отмечается, что фильм вдохновлён жизнью реального человека, правда имя его держат в секрете. А по своему духу новинка будет напоминать легендарные ленты Скорсезе «Славные парни» (1990) и «Отступники» (2006).
По информации издания, Джонсон, Ди Каприо, Блант и Скорсезе также выступят продюсерами проекта.
Ранее Скорсезе заявил, что считает Ди Каприо одним из величайших актеров в истории кинематографа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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