Дуэйн Джонсон и Леонардо Ди Каприо снимутся в новом фильме Мартина Скорсезе

Как пишет Deadline, новая работа 82-летнего кинодеятеля расскажет историю гавайского криминального авторитета, который будет бороться с конкурирующими синдикатами за власть в преступном мире.

Отмечается, что фильм вдохновлён жизнью реального человека, правда имя его держат в секрете. А по своему духу новинка будет напоминать легендарные ленты Скорсезе «Славные парни» (1990) и «Отступники» (2006).

По информации издания, Джонсон, Ди Каприо, Блант и Скорсезе также выступят продюсерами проекта.

Ранее Скорсезе заявил, что считает Ди Каприо одним из величайших актеров в истории кинематографа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

