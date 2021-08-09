Дуэйн Джонсон готовит линию одежды для футболистов
Американский актер Дуэйн «Скала» Джонсон анонсировал выпуск коллекции одежды для игроков в американский футбол «Project Rock Football Gear». По его словам, линия будет отражать собственный фитнес-образ жизни Джонсона и будет предназначена для тех, кто «много играет и много работает».
В своем Instagram актер написал, что сам хотел играть в НФЛ, но его мечта не сбылась. Однако, любовь к спорту сделала его самым трудолюбивым в своем окружении.
Снимки для рекламы новой линии Джонсон сделал в средней школе имени президента Уилльяма Маккинли на Гавайях, где он учился в подростковом возрасте.
24 июля в России состоялась премьера нового фильма «Круиз по джунглям», в котором Дуэйн Джонсон играет главную роль.
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