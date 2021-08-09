Дуэйн Джонсон готовит линию одежды для футболистов

Американский актер Дуэйн «Скала» Джонсон анонсировал выпуск коллекции одежды для игроков в американский футбол «Project Rock Football Gear». По его словам, линия будет отражать собственный фитнес-образ жизни Джонсона и будет предназначена для тех, кто «много играет и много работает».

В своем Instagram актер написал, что сам хотел играть в НФЛ, но его мечта не сбылась. Однако, любовь к спорту сделала его самым трудолюбивым в своем окружении.

Снимки для рекламы новой линии Джонсон сделал в средней школе имени президента Уилльяма Маккинли на Гавайях, где он учился в подростковом возрасте.