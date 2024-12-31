«Другого способа нет»: Виторган призвал россиян быть добрее в 2025 году

Народный артист России Эммануил Виторган сообщил НСН, что он хочет одного – чтобы всем жилось хорошо.

Не только в канун Нового года, но и в любые другие дни важно относиться к людям с добром, не торопиться с выводами и уметь признавать свои ошибки, заявил в беседе с НСН народный артист России Эммануил Виторган. На днях ему исполнилось 85 лет.

Дед Мороз призвал проводить семейное празднование Нового года для одиноких людей
«Казалось бы, приходящий новый год должен тебя очень радовать, но в то же время ты понимаешь, что один год уже ушел от тебя, ты стал старше. Я прожил в своей профессии огромное количество самых разных жизней. Для меня, как и для большинства, очень важно, чтобы человек пребывал в этом мире в добре – другого способа нет. Я считал и буду считать, что у каждого своя служба в этом мире. Очень не хочется спешить с выводами. Ты согласен, что сделал что-то неправильно – извинись. Не согласен, скажи об этом, вот и все», - сказал он.

Собеседник НСН добавил, что его главное желание состоит в том, чтобы в новом году всем жилось хорошо.

«Я желаю тем, кто ошибается сейчас, и тем, кто ошибался раньше, всем-всем без исключения только добра. Нет иного смысла пребывания в жизни. Очень хочу, чтобы те люди, которые видят меня на экране либо на сцене, знали, что этот человек 1,89 метра ростом хочет только одного – чтобы всем жилось хорошо. Особенно, когда есть рядом родные, близкие люди. Мои дорогие, с Новым годом!», - заметил он.

Ранее Виторган, исполнивший роль Деда Мороза в фильме «Новогоднее чудо», рассказал «Радиоточке НСН», что в свои 85 чувствует себя настоящим волшебником для своих маленьких дочек шести и пяти лет.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Михаил Киреев
ТЕГИ:Новый ГодАктер

Горячие новости

Все новости

партнеры