«Другого способа нет»: Виторган призвал россиян быть добрее в 2025 году

«Казалось бы, приходящий новый год должен тебя очень радовать, но в то же время ты понимаешь, что один год уже ушел от тебя, ты стал старше. Я прожил в своей профессии огромное количество самых разных жизней. Для меня, как и для большинства, очень важно, чтобы человек пребывал в этом мире в добре – другого способа нет. Я считал и буду считать, что у каждого своя служба в этом мире. Очень не хочется спешить с выводами. Ты согласен, что сделал что-то неправильно – извинись. Не согласен, скажи об этом, вот и все», - сказал он.

Собеседник НСН добавил, что его главное желание состоит в том, чтобы в новом году всем жилось хорошо.

«Я желаю тем, кто ошибается сейчас, и тем, кто ошибался раньше, всем-всем без исключения только добра. Нет иного смысла пребывания в жизни. Очень хочу, чтобы те люди, которые видят меня на экране либо на сцене, знали, что этот человек 1,89 метра ростом хочет только одного – чтобы всем жилось хорошо. Особенно, когда есть рядом родные, близкие люди. Мои дорогие, с Новым годом!», - заметил он.

Ранее Виторган, исполнивший роль Деда Мороза в фильме «Новогоднее чудо», рассказал «Радиоточке НСН», что в свои 85 чувствует себя настоящим волшебником для своих маленьких дочек шести и пяти лет.

