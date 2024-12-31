«Другого способа нет»: Виторган призвал россиян быть добрее в 2025 году
Народный артист России Эммануил Виторган сообщил НСН, что он хочет одного – чтобы всем жилось хорошо.
Не только в канун Нового года, но и в любые другие дни важно относиться к людям с добром, не торопиться с выводами и уметь признавать свои ошибки, заявил в беседе с НСН народный артист России Эммануил Виторган. На днях ему исполнилось 85 лет.
«Казалось бы, приходящий новый год должен тебя очень радовать, но в то же время ты понимаешь, что один год уже ушел от тебя, ты стал старше. Я прожил в своей профессии огромное количество самых разных жизней. Для меня, как и для большинства, очень важно, чтобы человек пребывал в этом мире в добре – другого способа нет. Я считал и буду считать, что у каждого своя служба в этом мире. Очень не хочется спешить с выводами. Ты согласен, что сделал что-то неправильно – извинись. Не согласен, скажи об этом, вот и все», - сказал он.
Собеседник НСН добавил, что его главное желание состоит в том, чтобы в новом году всем жилось хорошо.
«Я желаю тем, кто ошибается сейчас, и тем, кто ошибался раньше, всем-всем без исключения только добра. Нет иного смысла пребывания в жизни. Очень хочу, чтобы те люди, которые видят меня на экране либо на сцене, знали, что этот человек 1,89 метра ростом хочет только одного – чтобы всем жилось хорошо. Особенно, когда есть рядом родные, близкие люди. Мои дорогие, с Новым годом!», - заметил он.
Ранее Виторган, исполнивший роль Деда Мороза в фильме «Новогоднее чудо», рассказал «Радиоточке НСН», что в свои 85 чувствует себя настоящим волшебником для своих маленьких дочек шести и пяти лет.
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