Древнеегипетское искусство с «ожившими мумиями» представлено в Новосибирске

Выставка подлинных памятников древнеегипетского искусства впервые открылась в художественном музее Новосибирска из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. В экспозиции представлены также результаты исследования мумий.

Как рассказали в новосибирском музее, центральное место займут 3D-реконструкции облика древних египтян – молодой женщины 20–25 лет и мужчины 30–40 лет. Эти «оживающие» мумии дадут возможность представить, как выглядели жители цивилизации долины Нила, которая давно канула в небытие.

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Экспозиция наглядно повествует о том, как египтяне представляли себе вечную жизнь после смерти. Выставка объединяет мультимедийные технологии с подлинными древнеегипетскими экспонатами.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве имеет самое крупное собрание древнеегипетского искусства в России. Всего на выставке представлено около 90 экспонатов.

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Фото: t.me/nghm_art
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