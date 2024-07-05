Древнеегипетское искусство с «ожившими мумиями» представлено в Новосибирске

Экспозиция наглядно повествует о том, как египтяне представляли себе вечную жизнь после смерти. Выставка объединяет мультимедийные технологии с подлинными древнеегипетскими экспонатами.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве имеет самое крупное собрание древнеегипетского искусства в России. Всего на выставке представлено около 90 экспонатов.

