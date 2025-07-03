«В 90-х годах многие в нашей профессии хотели быть похожими на кого-то, кто впереди нас - на Голливуд, Европу. Но сейчас видно, что появляется молодежь, которая делает наше, русское кино, опираясь на богатый опыт советского кинематографа, на чем мы выросли и где были герои, которыми хотелось стать. Сейчас, судя по развитию нашего кинематографа, появляется больше и больше молодых режиссеров, операторов, сценаристов, которые делают именно русское кино без оглядки на Голливуд. И это прекрасно!» - рассказал он.

Ранее президент Общенациональной программы «В кругу семьи», актер и режиссер Александр Ковтунец рассказал в пресс-центре НСН, что хороший фильм обязательно должен менять сознание зрителей, а не только транслировать опыт.

