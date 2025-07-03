Федор Добронравов: Русские режиссеры больше не хотят быть похожими на голливудских
Сегодня у нового поколения российских молодых режиссеров появилась самобытность, они делают настоящее русское кино, рассказал в пресс-центре НСН Федор Добронравов.
В 1990-х годах российские актеры и режиссеры всегда стремились походить на своих западных коллег, ориентировались на Голливуд, однако сейчас ситуация в корне изменилась. Об этом в пресс-центре НСН рассказал народный артист РФ, художественный руководитель Общенациональной программы «В кругу семьи» Федор Добронравов.
«В 90-х годах многие в нашей профессии хотели быть похожими на кого-то, кто впереди нас - на Голливуд, Европу. Но сейчас видно, что появляется молодежь, которая делает наше, русское кино, опираясь на богатый опыт советского кинематографа, на чем мы выросли и где были герои, которыми хотелось стать. Сейчас, судя по развитию нашего кинематографа, появляется больше и больше молодых режиссеров, операторов, сценаристов, которые делают именно русское кино без оглядки на Голливуд. И это прекрасно!» - рассказал он.
Ранее президент Общенациональной программы «В кругу семьи», актер и режиссер Александр Ковтунец рассказал в пресс-центре НСН, что хороший фильм обязательно должен менять сознание зрителей, а не только транслировать опыт.
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