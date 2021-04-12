«Дорогие товарищи!» получил «Белого слона»

Состоялась церемония вручения Национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон». Вручение призов проходило на студии в Сахаровском центре, а также в редакциях журналов двух столиц – «Искусство кино» (Москва) и «Сеанс» (Санкт-Петербург) – с трансляцией на YouTube. Пишет InterMedia.

Фильм «Глубже!» стал победителем сразу в двух номинациях: за лучший сценарий и главную мужскую роль Александра Паля. «Пугало» также взял два приза: за режиссуру и лучшую женскую роль Валентины Чыскыырай-Романовой. Главную награду «лучший фильм» получил «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского.

Ранее режиссер просил исключить его работу из списка номинантов из-за политизированности самой премии.

