Донцова назвала себя «компьютерной идиоткой»
Писательница Дарья Донцова в эфире «Радио 1» объяснила, почему пишет все свои книги от руки.
По её словам, она не против использования компьютера, но является «компьютерной идиоткой», и может либо нажать не на ту клавишу, либо сделать что-то, из-за чего пропадёт текст.
«Нет, лучше ручкой - рукописи не горят», - резюмировала Донцова и добавила, что при этом она физически устаёт примерно на тридцатой странице.
Весной 2020 года представители книжной отрасли направили в правительство РФ открытое письмо, в котором рассказали о проблемах, возникших на фоне пандемии коронавируса. Документ подписали более 500 деятелей культуры, в том числе писатели Михаил Веллер, Денис Драгунский, Виктор Пелевин, Захар Прилепин, Дарья Донцова и другие.
Они заявили, что падение продаж и закрытие магазинов может привести к банкротствам и краху всей индустрии.
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