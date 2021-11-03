СМИ: Александр Домогаров уволился из театра Моссовета
Народный артист России, актер Александр Домогаров уволился из Театра имени Моссовета. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на источники.
По данным издания, служивший в театре с 1995 года артист в конце октября написал заявление об уходе и покинет Театр имени Моссовета на полгода.
Как сообщают собеседники StarHit, Домогаров не сработался с художественным руководителем Евгением Марчелли и не согласен с проводимой им политикой.
На сайте Театра имени Моссовета отмечается, что Домогаров занят в спектаклях «Ричард III» и чеховской трилогии Андрея Кончаловского «Дядя Ваня», «Три сестры» и «Вишневый сад». Последние показы «Ричарда III» запланированы на 6 и 14 ноября.
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