Дом Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе» защитят от фанатов

Как пишет The Hollywood Reporter, речь идёт об особняке на Манхэттене, которым с 1978 года владеет Барбара Лорбер. Женщина пожаловалась властям Нью-Йорка, что фанатов сериала не останавливала даже цепь с табличкой «Вход воспрещен».

«Мой дом стал мировым туристическим направлением. Сериал идёт бесконечное количество раз на 34 языках, увеличивая и без того огромную базу поклонников со всех уголков США и мира», — указала Лорбер.

Уточняется, что у особняка установят двойные ворота из стали и чугуна высотой около одного метра. По словам Лорбер, только так можно обеспечить спокойную жизнь для арендаторов квартир.

Ранее стало известно, что мемуары американской актрисы и певицы Лайзы Миннелли станут основой для нового сериала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

