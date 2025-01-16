Дом Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе» защитят от фанатов
Комиссия по сохранению достопримечательностей Нью-Йорка дала разрешение на установку ворот у дома главной героини сериала «Секса в большом городе» Кэрри Брэдшоу, которую сыграла Сара Джессика Паркер.
Как пишет The Hollywood Reporter, речь идёт об особняке на Манхэттене, которым с 1978 года владеет Барбара Лорбер. Женщина пожаловалась властям Нью-Йорка, что фанатов сериала не останавливала даже цепь с табличкой «Вход воспрещен».
«Мой дом стал мировым туристическим направлением. Сериал идёт бесконечное количество раз на 34 языках, увеличивая и без того огромную базу поклонников со всех уголков США и мира», — указала Лорбер.
Уточняется, что у особняка установят двойные ворота из стали и чугуна высотой около одного метра. По словам Лорбер, только так можно обеспечить спокойную жизнь для арендаторов квартир.
Ранее стало известно, что мемуары американской актрисы и певицы Лайзы Миннелли станут основой для нового сериала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Кремле рассказали, как может пройти первый разговор Путина и Трампа
- Китай и Вьетнам стали лидерами по популярности у российских туристов
- Сирия согласна на размещение миротворцев ООН на Голанских высотах
- Даниил Медведев сенсационно вылетел с Australian Open — 2025
- «Если буду нужен»: Певцов заявил о готовности вернуться в «Ленком»
- Вдоль пляжей Анапы под водой обнаружили фрагменты мазута
- Алексей Ягудин и Евгений Плющенко выявят сильнейшего в новом соревновании
- Фицо допустил встречу с Зеленским в ближайшие дни
- СМИ: Тревогу объявили в московском аэропорту Шереметьево
- Дом Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе» защитят от фанатов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru