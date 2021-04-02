«Веет мертвечиной». Экс-участник «Дома-2» о перезапуске проекта

Телеканал «Ю» официально подтвердил перезапуск проекта «Дом-2». Реалити-шоу теперь будет выходить в эфир утром и вечером по 2 часа. Старт намечен на 19 апреля, состав ведущих не поменяется.

Бывший участник телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев в интервью НСН рассказал, что смена декораций не поможет телешоу.

«Я думаю, теперь это точно никто не будет смотреть, кроме, тех людей, которые будут это шоу создавать. Ну, разве что людям будут доплачивать, прям брать им и платить зрителям, чтобы они эту дрянь смотрели», - объяснил он.

По мнению Солнцева, рейтинг самого телеканала оставляет желать лучшего. По крайней мере, среди своего круга общения экс-участник реалити не нашел людей, знающих канал «Ю».

«Телеканал "Ю" вообще из моего взора пропал года три назад. До этого они выходили на связь, брали у меня комментарии, звали меня к себе в редакцию, платили мне гонорары даже за это, а потом их не стало. Вы давно смотрели телеканал "Ю"? Я боюсь, что этот вопрос будет без ответа. Тот же самый вопрос я задавал своим подписчикам, никто про него ничего не знает», - продолжил собеседник агентства.

Рустам Солнцев отметил, что сам проект уже давно потерял свою актуальность, и именно это ему и мешает вернуть любовь зрителей.

«Тут вопросы даже не к "Ю", тут вопросы к "Дому-2". Не может один утопленник спасти второго, то что уже умерло, не может умереть еще разок. Вообще вся идея, связанная с "Домом-2", мертвая. От названия "Дом-2" веет мертвечиной. "Дом-2" - это мертвое выезженное поле вместе с Бузовой и ее мертвым искусством», - заключил Солнцев.

В конце декабря 2020 года телеканал ТНТ принял решение о закрытии самого долгого в истории телевидения реалити-шоу «Дом-2».

