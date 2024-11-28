Дольф Лундгрен заявил, что после девяти лет борьбы победил рак

Американский актёр Дольф Лундгрен в своих соцсетях заявил, что после девяти лет борьбы он смог победить рак.

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В опубликованном видеообращении он рассказал, что находится в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, где с помощью направленного пучка радиочастотных волн медики намерены удалить последнюю опухоль.

«Поскольку в моем теле больше нет раковых клеток, я полагаю, что у меня не будет рака, поэтому с нетерпением жду этой процедуры», — заявил 67-летний актёр.

Лундгрен также поблагодарил поклонников за поддержку и отметил, что благодаря болезни научился наслаждаться каждым моментом.

Ранее онколог Европейского Медицинского Центра (EMC) Станислав Борзяница заявил, что КТ грудной клетки является самым информативным обследованием для выявления рака легкого, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Zuma
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