Дольф Лундгрен заявил, что после девяти лет борьбы победил рак

В опубликованном видеообращении он рассказал, что находится в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, где с помощью направленного пучка радиочастотных волн медики намерены удалить последнюю опухоль.

«Поскольку в моем теле больше нет раковых клеток, я полагаю, что у меня не будет рака, поэтому с нетерпением жду этой процедуры», — заявил 67-летний актёр.

Лундгрен также поблагодарил поклонников за поддержку и отметил, что благодаря болезни научился наслаждаться каждым моментом.

Ранее онколог Европейского Медицинского Центра (EMC) Станислав Борзяница заявил, что КТ грудной клетки является самым информативным обследованием для выявления рака легкого, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

