Мюзикл «Громко и нежно» получил приз одного из крупнейших бразильских фестивалей
Документальный сериал о новой российской музыке «Громко и нежно» получил приз международного бразильского фестиваля Rio Webfest за «Лучшую режиссуру».
Ранее проект был отмечен в номинации «Лучший документальный сериал» (Best documentary) на американском Minnesota webfest.
«Громко и нежно» помогает понять, кто и зачем сегодня пишет музыку в России. Пять девушек любят, волнуются, ищут себя и поют об этом, а их песни становятся хитами в соцсетях и видеохостингах. Героини сериала — внимание брусника! (Екатеринбург), нежность на бумаге (Санкт-Петербург), Екатерина Яшникова (Москва), фефа (Самара) и Элли на маковом поле (Волгоград).
По словам режиссера Кирилла Алехина, сериал получил полтора десятка номинаций. Киноленту показали на семи международных фестивалей от Италии до Бразилии за осень этого года.
Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), его релиз состоялся в 2023 году. Сериал собрал более 5 млн просмотров в VK и на Rutube.
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