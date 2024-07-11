Документальный фильм Собчак «Осторожно, коучи» выйдет онлайн
Документальный фильм журналистки Ксении Собчак «Осторожно, коучи» появится в онлайн-кинотеатре KION, рассказали в пресс-службе сервиса.
Отмечается, что «Осторожно, коучи» - журналистское расследование, которое посвящено индустрии наставничества и коучинга. Свое расследование Собчак называет новым крестовым походом против тех, кто обещает людям прекрасную жизнь, наживаясь на доверии.
«Мне кажется важным, чтобы люди, обращаясь к индустрии наставничества, отличали, что полезно, что просто бессмысленно, а что и вовсе может нанести серьезный вред», - сказала Собчак.
Ранее председатель Общероссийского движения предпринимателей, общественный деятель, разоблачитель инфоцыган Андрей Ковалев в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что депутаты не должны заступаться за блогеров-мошенников, это секты, из-за которых страдают граждане, заявил председатель Общероссийского движения предпринимателей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru