Документальный фильм Собчак «Осторожно, коучи» выйдет онлайн

Отмечается, что «Осторожно, коучи» - журналистское расследование, которое посвящено индустрии наставничества и коучинга. Свое расследование Собчак называет новым крестовым походом против тех, кто обещает людям прекрасную жизнь, наживаясь на доверии.

«Мне кажется важным, чтобы люди, обращаясь к индустрии наставничества, отличали, что полезно, что просто бессмысленно, а что и вовсе может нанести серьезный вред», - сказала Собчак.

Ранее председатель Общероссийского движения предпринимателей, общественный деятель, разоблачитель инфоцыган Андрей Ковалев в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что депутаты не должны заступаться за блогеров-мошенников, это секты, из-за которых страдают граждане, заявил председатель Общероссийского движения предпринимателей.

