Алек Болдуин достиг мирового соглашения с семьей убитой им на съемках оператора

Актер Алек Болдуин заключил мировое соглашение с семьей Галины Хатчинс, оператора, случайно застреленной на съемках фильма «Ржавчина». Об этом сообщает CNN со ссылкой на адвоката актера.



Отмечается, что съемки «Ржавчины» продолжатся, а Мэтью Хатчинс, вдовец Галины Хатчинс, будет исполнительным продюсером фильма. «Я не заинтересован во взаимных обвинениях или присвоении вины (создателям фильма или мистеру Болдуину). Все мы считаем, что смерть Галины была ужасным несчастным случаем», - приводит CNN его слова.

Трагедия на съемочной площадке вестерна «Ржавчина» произошла 21 октября прошлого года. Болдуин, играющий главную роль, выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. Кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и умерла в больнице, пострадал также режиссер Джоэль Соуза.





