Документальный фильм «Гунда» о жизни свиньи вошел в шорт-лист «Оскара»

Документальный фильм «Гунда» российского режиссера Виктора Косаковского попал в «короткий список» на премию «Оскар».

Об этом говорится в сообщении киноакадемии.

«Гунда» - черно-белый документальный фильм о жизни свиньи Гунды и ее поросят. В картине нет актеров-людей, а также вообще не звучит человеческая речь.