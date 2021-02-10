Документальный фильм «Гунда» о жизни свиньи вошел в шорт-лист «Оскара»
Документальный фильм «Гунда» российского режиссера Виктора Косаковского попал в «короткий список» на премию «Оскар».
Об этом говорится в сообщении киноакадемии.
«Гунда» - черно-белый документальный фильм о жизни свиньи Гунды и ее поросят. В картине нет актеров-людей, а также вообще не звучит человеческая речь.
Исполнительным продюсером работы выступил актер Хоакин Феникс, известный зоозащитник.
Вручение кинопремии «Оскар» в этом году должно состояться 25 апреля.
Ранее сообщалось, что художественный фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» также вошел в шорт-лист «Оскара». Кинокритик Роман Григорьев прокомментировал в беседе с RT шансы на победу этой картины.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+14 494 / сут.
Умерли
78 134+536 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+22 575 / сут.
- Документальный фильм «Гунда» о жизни свиньи вошел в шорт-лист «Оскара»
- Цены на электронику в России выросли на 20%
- Опрос: большинство россиян мечтают о романе с предпринимателем или врачом
- Русскоязычных жителей Эстонии сравнили с человеческим мусором
- Леонид Волков объявлен в межгосударственный розыск
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru