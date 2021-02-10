Документальный фильм «Гунда» о жизни свиньи вошел в шорт-лист «Оскара»

Документальный фильм «Гунда» российского режиссера Виктора Косаковского попал в «короткий список» на премию «Оскар».

Об этом говорится в сообщении киноакадемии.

«Гунда» - черно-белый документальный фильм о жизни свиньи Гунды и ее поросят. В картине нет актеров-людей, а также вообще не звучит человеческая речь.

Картина «Дорогие товарищи!» Кончаловского попала в шорт-лист «Оскара»

Исполнительным продюсером работы выступил актер Хоакин Феникс, известный зоозащитник.

Вручение кинопремии «Оскар» в этом году должно состояться 25 апреля.

Ранее сообщалось, что художественный фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» также вошел в шорт-лист «Оскара». Кинокритик Роман Григорьев прокомментировал в беседе с RT шансы на победу этой картины.

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ФОТО: flickr/prayitno
ТЕГИ:КиноОскар
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