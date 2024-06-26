Документальный фильм «Арбенина» о лидере «Ночных Снайперов» выйдет онлайн
26 июня 202411:14
Документальный фильм о лидере рок-группы «Ночные снайперы» Диане Арбениной выйдет в онлайн-кинотеатре KION, рассказали в пресс-службе сервиса.
Премьера фильма состоится накануне юбилея рок-звезды.
Фильм «Арбенина» покажет зрителям один день из жизни легенды российской рок-сцены: встречи, репетиции, тренировки, забота о детях.
Ранее Арбенина в интервью «Радиоточке НСН» рассказала, что в ее новую книгу под названием «Дневники» вошло только 20% рукописей, накопившихся за 30 лет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru