Документальный фильм «Арбенина» о лидере «Ночных Снайперов» выйдет онлайн

Документальный фильм о лидере рок-группы «Ночные снайперы» Диане Арбениной выйдет в онлайн-кинотеатре KION, рассказали в пресс-службе сервиса.

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Премьера фильма состоится накануне юбилея рок-звезды.

Фильм «Арбенина» покажет зрителям один день из жизни легенды российской рок-сцены: встречи, репетиции, тренировки, забота о детях.

Ранее Арбенина в интервью «Радиоточке НСН» рассказала, что в ее новую книгу под названием «Дневники» вошло только 20% рукописей, накопившихся за 30 лет.

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ФОТО: KION
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