Doja Cat и David Guetta предложили певице Betsy записать совместные треки

«Есть предложения на фиты с Doja Cat, Шон Полом, от David Guetta было предложение сделать ремикс», — добавил он.

Как рассказал Чертищев, они также продолжают переговоры с крупными лейблами, однако в этом вопросе важно все взвесить, чтобы не ошибиться.

Ранее продюсер в разговоре с «Радиоточкой НСН» говорил, что в контракте с большим лейблом следует прописать пункт, по которому все творческие вопросы команда Betsy будет решать самостоятельно. По его словам, любой большой лейбл дает творческую свободу, если видит, что артист умеет делать материал, который нравится не только ему, но и большой аудитории.

