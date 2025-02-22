«Скоро мы будем снимать клип на песню "Сигма бой". А недавно мы запустили сниппеты новой песни», - заявила она.

В свою очередь отец Betsy и автор песни «Сигма Бой» Михаил Чертищев отметил, что всегда ищет подходящие фразы для своих хитов, после чего придумывает и мелодию. Он также добавил, что в последнее время у его дочери загруженный график.

Ранее Betsy сообщила «Радиоточке НСН», что она готовится представить совместные треки с Катей Лель и Серафимом Муккой.

