Betsy планирует снять клип на хит «Сигма Бой»
Блогер и певица Betsy (Светлана Чертищева), прославившаяся хитом «Сигма Бой», планирует в скором времени снять клип на песню. Об этом она рассказала РЕН ТВ.
«Скоро мы будем снимать клип на песню "Сигма бой". А недавно мы запустили сниппеты новой песни», - заявила она.
В свою очередь отец Betsy и автор песни «Сигма Бой» Михаил Чертищев отметил, что всегда ищет подходящие фразы для своих хитов, после чего придумывает и мелодию. Он также добавил, что в последнее время у его дочери загруженный график.
Ранее Betsy сообщила «Радиоточке НСН», что она готовится представить совместные треки с Катей Лель и Серафимом Муккой.
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