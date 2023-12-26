Доходы пиратских сервисов контента за два года выросли почти вдвое

В 2021 году рынок нелегальных сервисов насчитывал 7 миллиардов руб., а в 2023 году он вырос до 12 миллиардов руб. При этом легальные онлайн-кинотеатры демонстрируют обратную тенденцию. В 2022 году их оборот упал на 13% в сравнении с уровнем 2021 года, в 2023 зафиксирован небольшой прирост в 3%, до 89,7 млрд руб. Доходы легальных аудиосервисов в 2022 году просели на 25%, 2023 год также показал небольшой прирост, следует из исследования.

При этом легальная продажа книг за последние два года демонстрирует рост. В 2021 году россияне тратили на подобные подписки 63,4 млрд руб. В 2022 году показатель вырос до 99,8 млрд руб., еще через год достиг 100 млрд. руб., сообщает издание.

Ранее картина режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» стала самым популярным фильмом на пиратских ресурсах России по итогам года. В рейтинг также вошли «Стражи Галактики: Часть 3» Джеймса Ганна и «Барби» Греты Гервиг. Эти фильмы официально не были представлены в российском прокате из-за ухода крупных зарубежных киностудий, сообщает «Радиоточка НСН».



