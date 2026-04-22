Дочь Заворотнюк рассказала о новой попытке мошенничества

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна сообщила, что вновь стала целью телефонных мошенников и едва не лишилась денег, однако злоумышленникам не удалось завершить схему. Об этом пишет РЕН ТВ.

По словам девушки, ей позвонили якобы из службы доставки и попросили назвать код подтверждения, который она сначала продиктовала. Позже она заподозрила обман, проверила банковское приложение и аккаунт на «Госуслугах» и убедилась, что подозрительных операций не произошло, так как афера находилась на начальном этапе.

Ремейк «Моей прекрасной няни» замахнулся на успех Заворотнюк

Анна отметила, что после этого мошенники продолжали звонить, но добиться доступа к ее средствам им не удалось. О случившемся она рассказала в социальных сетях.

Она также напомнила, что ранее уже сталкивалась с похожей схемой: тогда неизвестные представились сотрудниками мобильного оператора и требовали код от аккаунта «Госуслуг», угрожая блокировкой номера. Девушка вовремя прервала разговор, а позже в салоне связи ей пояснили, что операторы не звонят клиентам с подобными требованиями, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: instagram.com/p/B9b3XLZl9Jd/
