Дочь Заворотнюк рассказала о новой попытке мошенничества
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна сообщила, что вновь стала целью телефонных мошенников и едва не лишилась денег, однако злоумышленникам не удалось завершить схему. Об этом пишет РЕН ТВ.
По словам девушки, ей позвонили якобы из службы доставки и попросили назвать код подтверждения, который она сначала продиктовала. Позже она заподозрила обман, проверила банковское приложение и аккаунт на «Госуслугах» и убедилась, что подозрительных операций не произошло, так как афера находилась на начальном этапе.
Анна отметила, что после этого мошенники продолжали звонить, но добиться доступа к ее средствам им не удалось. О случившемся она рассказала в социальных сетях.
Она также напомнила, что ранее уже сталкивалась с похожей схемой: тогда неизвестные представились сотрудниками мобильного оператора и требовали код от аккаунта «Госуслуг», угрожая блокировкой номера. Девушка вовремя прервала разговор, а позже в салоне связи ей пояснили, что операторы не звонят клиентам с подобными требованиями, передает «Радиоточка НСН».
