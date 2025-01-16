Дочь вице-премьера РФ Мантурова сыграла главную роль в фильме «Злой город»

Лента повествует об осаде города Козельска во время монгольского нашествия в XIII веке, Леонела сыграла в кинокартине главную роль - девушки Весняны.

Это уже не первая роль дочери вице-премьера в кино. Леонела, у которой нет актёрского образования, в 2022 году появилась в фильме «1941. Крылья над Берлином» о летчиках ВВС Балтийского флота.

Ранее супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка заявила, что , сыграла в сериале «Исполняющий обязанности» вместе с дочерью Надей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

