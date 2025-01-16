Дочь вице-премьера РФ Мантурова сыграла главную роль в фильме «Злой город»
Дочь вице-премьера РФ Дениса Мантурова снялась в фильме режиссёра Константина Буслова «Злой город». Об этом Леонела Мантурова рассказала в своих соцсетях.
Лента повествует об осаде города Козельска во время монгольского нашествия в XIII веке, Леонела сыграла в кинокартине главную роль - девушки Весняны.
Это уже не первая роль дочери вице-премьера в кино. Леонела, у которой нет актёрского образования, в 2022 году появилась в фильме «1941. Крылья над Берлином» о летчиках ВВС Балтийского флота.
Ранее супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка заявила, что , сыграла в сериале «Исполняющий обязанности» вместе с дочерью Надей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru