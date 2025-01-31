«Руки вверх», «Комбинация» и «На-На»: Названы самые популярные клипы 90-х

В 2024 году россияне чаще всего искали клипы групп «Руки вверх», «Комбинация» и «На-На», подсчитали аналитики Яндекса. Были проанализированы клипы российских исполнителей, которые вышли с 1990 по 2000 год.

Больше всего любителей музыки интересовали хиты группы «Руки вверх». В топ-10 клипов, которые смотрели чаще всего, вошли сразу три песни коллектива - «Малыш», «Студент» и «Крошка моя».