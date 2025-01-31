«Руки вверх», «Комбинация» и «На-На»: Названы самые популярные клипы 90-х
В 2024 году россияне чаще всего искали клипы групп «Руки вверх», «Комбинация» и «На-На», подсчитали аналитики Яндекса. Были проанализированы клипы российских исполнителей, которые вышли с 1990 по 2000 год.
Больше всего любителей музыки интересовали хиты группы «Руки вверх». В топ-10 клипов, которые смотрели чаще всего, вошли сразу три песни коллектива - «Малыш», «Студент» и «Крошка моя».
Вторым по популярности стал клип группы «На-На» на песню «Фаина», в лидерах по просмотрам также клип на песню «Бухгалтер» группы «Комбинация». Среди популярных клипов отмечены «Зимний сон» Алсу, «Тучи» от «Иванушек International», «Посмотри в глаза» Натальи Ветлицкой, «Лондон, гуд бай» от «Кар-Мэн» и «Любовь и смерть» Вики Цыгановой.
Ранее аргентинская актриса и певица Наталия Орейро записали кавер на песню группы «Комбинация» Russian Girls, передает «Радиоточка НСН».
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