Дочь Рязанова отказалась комментировать критику Михалкова в адрес отца

Дочь советского и российского кинорежиссера Эльдара Рязанова Ольга отреагировала на критику председателя Союза кинематографистов России Никиты Михалкова в адрес отца.

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«Я посмотрю, что он сказал. Но вряд ли я захочу это комментировать», - сказала Рязанова в беседе с изданием Daily Storm.

В интервью Надежде Стрельцовой Михаилков заявил, что не считает фильмы Рязанова настоящим кинематографом. При этом он отметил хорошую драматургию в его картинах «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Служебный роман».

Ранее Михалков высказался о призывах запретить сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Подобные предложения режиссер назвал глупостью, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Эльдар РязановРежиссерНикита Михалков

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