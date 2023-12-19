Дочь Рязанова отказалась комментировать критику Михалкова в адрес отца

«Я посмотрю, что он сказал. Но вряд ли я захочу это комментировать», - сказала Рязанова в беседе с изданием Daily Storm.

В интервью Надежде Стрельцовой Михаилков заявил, что не считает фильмы Рязанова настоящим кинематографом. При этом он отметил хорошую драматургию в его картинах «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Служебный роман».

Ранее Михалков высказался о призывах запретить сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Подобные предложения режиссер назвал глупостью, отмечает «Радиоточка НСН».

