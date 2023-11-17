Дочь Абдулова снялась в фильме «Баба Мороз и тайна Нового Года»

Дочь актера, народного артиста РСФСР Александра Абдулова Евгения снялась в семейной комедии режиссера Андрея Богатырева «Баба Мороз и тайна Нового Года». Об этом сообщает KP.ru.

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Главные роли в картине исполнили Татьяна Орлова, Юлия Александрова, Максим Лагашкин, Иван Стебунов, Виктор Бычков. Шестнадцатилетняя Евгения Абдулова сыграла девочку, которая вместе с младшей сестрой загадывает желание, чтобы их мама стала счастливой. Фильм выйдет в прокат с 30 ноября.

Роль в новогоднем фильме стала второй киноработой Евгении Абдуловой. Дочь легендарного актера в 2017 году снялась в мелодраме Аллы Суриковой «Любовь и Сакс».

Ранее стало известно, что 23 ноября в прокат выйдет новогодняя комедия Романа Полански «Дворец», в которой снялся российский актер Александр Петров, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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