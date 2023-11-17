Дочь Абдулова снялась в фильме «Баба Мороз и тайна Нового Года»
Дочь актера, народного артиста РСФСР Александра Абдулова Евгения снялась в семейной комедии режиссера Андрея Богатырева «Баба Мороз и тайна Нового Года». Об этом сообщает KP.ru.
Главные роли в картине исполнили Татьяна Орлова, Юлия Александрова, Максим Лагашкин, Иван Стебунов, Виктор Бычков. Шестнадцатилетняя Евгения Абдулова сыграла девочку, которая вместе с младшей сестрой загадывает желание, чтобы их мама стала счастливой. Фильм выйдет в прокат с 30 ноября.
Роль в новогоднем фильме стала второй киноработой Евгении Абдуловой. Дочь легендарного актера в 2017 году снялась в мелодраме Аллы Суриковой «Любовь и Сакс».
Ранее стало известно, что 23 ноября в прокат выйдет новогодняя комедия Романа Полански «Дворец», в которой снялся российский актер Александр Петров, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «АвтоВАЗ» возобновит выпуск Vesta c «Евро-5» и Niva c ABS
- В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 6,4
- Мурманская область за четыре года заработала на туризме 12,6 миллиарда рублей
- ХАМАС прекратил переговоры с Израилем по освобождению заложников
- В суде начались слушания показаний потерпевших по делу о теракте против Татарского
- Из Турции экстрадировали россиянина, обвиняемого в убийстве жены
- В расследовании посадки самолета «Уральских авиалиний» нашли 15 нарушений
- Из британской Королевской оружейной палаты украли пушку XIX века
- Минфин США заявил, что Россия вдвое увеличила вложения в гособлигации
- Глава Минстроя объяснил обрушение дома в Астрахани упущением надзорных органов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru