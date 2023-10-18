Богатырёв из «Кухни» сыграет главную роль в комедии «Домовёнок Кузя»
Российский артист, известный по сериалу «Кухня», Марк Богатырев получил главную роль в новой семейной комедии «Домовёнок Кузя». Согласно сценарию, главный герой оказывается в реальном мире, а из сказки за ним по следу идёт Баба Яга, а также другие легендарные персонажи с недобрыми намерениями.
Премьера новой кинокартины должна состояться в 2025 году. Режиссёром фильма выступит Виктор Лакисов. Съёмочный процесс уже набрал обороты. Компанию 38-летнему Богатырёву составят исполнительницы главных ролей Евгения Малахова и София Петрова.
Марк Богатырев стал популярным актёром, снимаясь в многосерийном проекте «Кухня», снятом в жанрах ситуационной комедии и мелодрамы. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на прошлой неделе создатели сериала выпустили новую комедию «Галя, у нас отмена!» с Настасьей Самбурской в главной роли.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru