Дмитрий Певцов выступил против лишения званий и наград уехавших артистов
Народный артист РФ актер театра «Ленком Марка Захарова» и депутат Госдумы Дмитрий Певцов не поддержал предложение гендиректора Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного лишать званий и наград уехавших из страны артистов, передает ТАСС.
По его словам, разработка нового законопроекта не стоит затраченных на это усилий.
«Много чести для уехавших», - отметил актер.
Певцов считает, что артистов, которые уехали из страны с начала СВО, невелико, чтобы ради них нагружать юридическую систему.
Ранее Дмитрий Певцов выступил за возвращение худсоветов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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