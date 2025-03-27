Дмитрий Певцов выступил против лишения званий и наград уехавших артистов

Народный артист РФ актер театра «Ленком Марка Захарова» и депутат Госдумы Дмитрий Певцов не поддержал предложение гендиректора Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного лишать званий и наград уехавших из страны артистов, передает ТАСС.

«В надежные руки!»: Певцов заявил, что с радостью вернется в «Ленком» к Панкову

По его словам, разработка нового законопроекта не стоит затраченных на это усилий.

«Много чести для уехавших», - отметил актер.

Певцов считает, что артистов, которые уехали из страны с начала СВО, невелико, чтобы ради них нагружать юридическую систему.

Ранее Дмитрий Певцов выступил за возвращение худсоветов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Сергей Пятаков
ТЕГИ:Эдгард ЗапашныйЗаконопроектНаградыДмитрий Певцов

Горячие новости

Все новости

партнеры