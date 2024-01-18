Дмитрий Певцов назвал сериал «Слово пацана» победой российского кино
Первый зампред комитета Госдумы по культуре, актер Дмитрий Певцов высоко оценил сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», назвав его хорошим и честным кино. Об этом пишет NEWS.ru.
Как отметил Певцов, в проекте «честно и художественным языком» рассказывается о последствиях любого преступления.
«Я считаю, что это победа нашего кино, и побольше бы таких фильмов», — заявил артист.
В то же время Певцов подчеркнул, что родителям, которые желают показать «Слово пацана» своим детям, следует объяснять, в чем ошибаются персонажи сериала.
Ранее Дмитрий Певцов назвал некачественными фильмы «По щучьему велению» и «Бременские музыканты», отметив, что обе истории из «советского прошлого», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru