Дмитрий Певцов назвал сериал «Слово пацана» победой российского кино

Как отметил Певцов, в проекте «честно и художественным языком» рассказывается о последствиях любого преступления.

«Я считаю, что это победа нашего кино, и побольше бы таких фильмов», — заявил артист.

В то же время Певцов подчеркнул, что родителям, которые желают показать «Слово пацана» своим детям, следует объяснять, в чем ошибаются персонажи сериала.

Ранее Дмитрий Певцов назвал некачественными фильмы «По щучьему велению» и «Бременские музыканты», отметив, что обе истории из «советского прошлого», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

