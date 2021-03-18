Дмитрий Нагиев стал маньяком Чикатило

Стартовал восьми серийный детективный сериал «Чикатило». До последнего создатели шоу скрывали имя актера, сыгравшего главную роль. В день премьеры, 18 марта, стало известно, что маньяка сыграл Дмитрий Нагиев. По признанию самого актера, он взялся за эту роль, чтобы рискнуть. Сообщает «Интермедиа».

Нагиев отмечает, что персонаж для него отвратителен и мерзок, и именно ощущение отвращения от Чикатило, и помогло ему сыграть роль.

Сериал можно посмотреть на сервисе Оkkо.

