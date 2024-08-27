Дмитрий Дюжев исполнит роль президента США Джо Байдена в сериале «Гудбай»
Актер Дмитрий Дюжев исполнит роль президента США Джо Байдена в новом сериале «Гудбай», сообщила пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production, которая занимается созданием проекта.
По сюжету Байден намерен под прикрытием посетить Россию, чтобы уточнить, почему его санкции против страны не работают. В первый же день он теряет паспорт и вынужден работать учителем английского языка, чтобы накопить денег и вернуться домой. В это же время ЦРУ отправляют в США пенсионера, который внешне похож на Байдена.
Режиссером нового сериала выступит Евгений Невский. Роли в комедийном проекте исполнят Алексей Демидов, Маруся Климова, Ольга Богданова, Анна Уколова, Вилсон ли Ричард и Анастасия Денисова. Премьера сериала пройдет на телеканале ТНТ.
Ранее сообщалось, что в сентябре 2024 года состоится премьера восьми серийного сказочного сериала «Последний богатырь. Наследие». Работа над проектом продолжалась четыре года, в сериале участвуют Виктор Сухоруков, Елена Яковлева, Сергей Бурунов, Гарик Харламов, Александра Урсуляк, Юлия Пересильд, Никита Кологривый, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru