Дюжев и Охлобыстин сыграют в фильме о героях СВО
Запорожская область совместно с Республикой Саха – Якутия приступили к совместной работе над фильмом о героях спецоперации, сообщает Ulus.Media.
Идея такого сотрудничества возникла на полях Петербургского международного экономического форума в 2023 году. Её поддержал президент РФ Владимир Путин.
Уже известно, что в ленте роли исполнят Иван Охлобыстин, Дмитрий Дюжев и Джефф Монсон. Предварительное название картины «Алдан».
В прокат фильм планируют выпустить уже этой осенью.
Ранее в Рязани начались съемки фильма «Почтарь» с Александром Петровым, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru