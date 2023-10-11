Дима Билан заболел и отменил концерты в нескольких городах
Концерты Дмитрия Билана отменили сраззу в нескольких российских городах. Об этом сообщили в официальной группе артиста в соцсети «ВКонтакте».
Уточняется, что переносятся шоу в Перми, Екатеринбурге и Челябинске, а также в Перми, где певец должен был выступить 12 октября.
«Артист заболел и находится в больнице», - назвали в группе причину переноса.
Также в сообщении говорится, что новые даты концертов будут объявлены позднее, приобретенные ранее билеты будут действительны.
Ранее Билан, вместе с Николаем Басковым, Николаем Расторгуевым и Олегом Газмановым попал в канадский санкционный список, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru