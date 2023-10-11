Дима Билан заболел и отменил концерты в нескольких городах

Уточняется, что переносятся шоу в Перми, Екатеринбурге и Челябинске, а также в Перми, где певец должен был выступить 12 октября.

«Артист заболел и находится в больнице», - назвали в группе причину переноса.

Также в сообщении говорится, что новые даты концертов будут объявлены позднее, приобретенные ранее билеты будут действительны.

Ранее Билан, вместе с Николаем Басковым, Николаем Расторгуевым и Олегом Газмановым попал в канадский санкционный список, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

