Кэш из группы «Слот» отругал Билана за выступление в пьяном виде
Кэш из группы «Слот» и «Модем» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Названы десять лучших российских клипов года
YouTube обнародовал список самых популярных музыкальных видео в России. В топ попали сразу три клипа Моргенштерна.
КЭШ из группы Слот: «Все 10 клипов мы, конечно, обозреть не успеем, но если сложить их названия, мы получим срез атмосферы и настроения текущего дня. Поехали! «Горький вкус», «Дуло», «Чао! Чао!», «Родной», «Хулиган», «Ты горишь как огонь», «Show» , «Грустинка» - это и понятно, все сейчас грустят, времена такие. А вот тут без упоминания артиста не получится - Моргенштерн «Aristocrat», ведь эти слова вместе сами по себе звучат смешно. И замыкает этот хит-парад название «Пьяную домой», - с иронией рассказал артист.
Первый канал выплатит 500 тысяч рублей Константину Никольскому
Кассационный суд оставил без изменения решение Мосгорсуда в пользу певца Константина Никольского. В июле 2021 года Судебная коллегия по гражданским делам Мосгорсуда удовлетворила требования музыканта Константина Никольского в части взыскания с АО «Первый канал» компенсации в размере 500 тысяч рублей за нарушение авторских прав.
КЭШ из группы Слот: «Это позитивная новость! Такая махина как Первый канал слилась, не смогла, а они точно пытались не выплатить Никольскому денег. И то, что автор получает свое заслуженное, родное, это хорошо, позитивный сигнал», - отметил музыкант.
Дима Билан извинился за нетрезвое выступление в Казахстане
Блогер Биржан Ашим опубликовал видео с корпоратива Димы Билана в Казахстане, на основании которого был сделан вывод, что российский исполнитель пел на концерте в нетрезвом состоянии. Выступление было устроено в честь свадьбы заказчиков. Дима Билан принес извинения за свое поведение на этом мероприятии, объяснив свое состояние переживаниями за Александра Градского.
КЭШ из группы Слот: «Конечно, это печаль, что ушел великий исполнитель. А выступать перед публикой бухим или обколотым, это, конечно, нехорошо. Я этого не понимаю», - пожурил он.
«Пилот» сыграет 25 песен на четвертьвековом юбилее
Группа «Пилот» отметит 25-летие на больших юбилейных концертах в Петербурге и Москве в феврале 2022 года. Концертную программу решено было составить из 25 песен, охватывающих все творческие этапы коллектива. Юбилейные концерты состоятся 10 и 11 февраля 2022 года в петербургском A2 Green Concert и 19 февраля 2022 года в московском Adrenaline Stadium.
КЭШ из группы Слот: «25 лет - это очень солидно! Мы поздравляем коллег и друзей из группы «Пилот», особенно Илюху и Андрюху. И одновременно с радостной поддержкой коллег, я напрягаюсь, потому что наши юбилей концерты, посвященные 20-летию группы Слот, стоят рядом! Если «Пилот» 11 февраля играет в Петербурге, то мы там же 12 февраля. А в Москве наоборот, мы выйдем за день до «Пилота» 18 февраля, на сцену столичного клуба Adrenaline Stadium, где мы и отпразднуем свое 20-летие», - пригласил собеседник НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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