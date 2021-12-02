Кэш из группы «Слот» отругал Билана за выступление в пьяном виде

КЭШ из группы Слот: «25 лет - это очень солидно! Мы поздравляем коллег и друзей из группы «Пилот», особенно Илюху и Андрюху. И одновременно с радостной поддержкой коллег, я напрягаюсь, потому что наши юбилей концерты, посвященные 20-летию группы Слот, стоят рядом! Если «Пилот» 11 февраля играет в Петербурге, то мы там же 12 февраля. А в Москве наоборот, мы выйдем за день до «Пилота» 18 февраля, на сцену столичного клуба Adrenaline Stadium, где мы и отпразднуем свое 20-летие», - пригласил собеседник НСН.

