Для съемок российского фильма в космосе отобрали 20 девушек

На главную роль в российской кинокартине, которая будет сниматься в космосе, претендовали около 3 тысяч девушек, при этом в финал попали только 20 из них, сообщает пресс-служба «Первого канала».

Рабочее название картины - «Вызов». Среди 20 отобранных девушек, есть как известные актрисы, так и пилот, психолог, научный сотрудник и представительницы других профессий.