Для съемок российского фильма в космосе отобрали 20 девушек
На главную роль в российской кинокартине, которая будет сниматься в космосе, претендовали около 3 тысяч девушек, при этом в финал попали только 20 из них, сообщает пресс-служба «Первого канала».
Рабочее название картины - «Вызов». Среди 20 отобранных девушек, есть как известные актрисы, так и пилот, психолог, научный сотрудник и представительницы других профессий.
На следующем этапе, который состоится в марте, финалисток ждет медкомиссия. Всего будут выбраны две актрисы. Проект рассчитан на год.
Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что не допустит съемок фильма за государственные деньги, пока находится на своем посту и отметил, что госкорпорации «Роскосмос» для исполнения своего желания о создании фильма придется найти спонсоров, которые оплатят пребывание актеров на орбите.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+9 445 / сут.
Умерли
89 809+336 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+9 931 / сут.
- Для съемок российского фильма в космосе отобрали 20 девушек
- Назван способ обойти блокировку и позвонить абоненту из его «черного списка»
- Латвия с 17 марта возобновит авиасообщение с Россией
- Жительница Литвы умерла после прививки вакциной Pfizer
- Ученые сообщили, что чай расслабляет кровеносные сосуды
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru