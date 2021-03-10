Для съемок российского фильма в космосе отобрали 20 девушек

На главную роль в российской кинокартине, которая будет сниматься в космосе, претендовали около 3 тысяч девушек, при этом в финал попали только 20 из них, сообщает пресс-служба «Первого канала».

Рабочее название картины - «Вызов». Среди 20 отобранных девушек, есть как известные актрисы, так и пилот, психолог, научный сотрудник и представительницы других профессий.

Борисов исключил съемки фильма «Роскосмоса» за счет государства

На следующем этапе, который состоится в марте, финалисток ждет медкомиссия. Всего будут выбраны две актрисы. Проект рассчитан на год.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что не допустит съемок фильма за государственные деньги, пока находится на своем посту и отметил, что госкорпорации «Роскосмос» для исполнения своего желания о создании фильма придется найти спонсоров, которые оплатят пребывание актеров на орбите.

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Фото: nasa.gov
ТЕГИ:КиноКосмос
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