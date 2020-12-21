Борисов исключил съемки фильма «Роскосмоса» за счет государства
Фильм под рабочим названием «Вызов», съемки которого «Роскосмос» запланировал на МКС, не должен быть снят за бюджетные деньги, заявил в интервью РБК вице-премьер Юрий Борисов.
Он пообещал, что не допустит съемок фильма за государственные деньги, пока находится на своем посту и отметил, что госкорпорации для исполнения своего желания о создании фильма придется найти спонсоров, которые оплатят пребывание актеров на орбите.
Борисов заявил об очень высоких расценках космического туризма и выразил уверенность в том, что контролирующие органы с самого старта съемок фильма будут задавать вопросы о тратах денег налогоплательщиков.
О планах «Роскосмоса» снять фильм на МКС стало известно в конце сентября 2020 года. Главным режиссером киноленты планируют назначить Клима Шипенко.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,9 млн+29 350 / сут.
Умерли
51 351+493 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+19 705 / сут.
- Шнуров отказался делать прививку от коронавируса
- Борисов исключил съемки фильма «Роскосмоса» за счет государства
- Политолог назвал возможную преемницу Лукашенко
- Мишустин подписал перечень поручений по итогам пресс-конференции Путина
- Курс доллара превысил 75 рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru