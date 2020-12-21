Борисов исключил съемки фильма «Роскосмоса» за счет государства

Фильм под рабочим названием «Вызов», съемки которого «Роскосмос» запланировал на МКС, не должен быть снят за бюджетные деньги, заявил в интервью РБК вице-премьер Юрий Борисов.

Он пообещал, что не допустит съемок фильма за государственные деньги, пока находится на своем посту и отметил, что госкорпорации для исполнения своего желания о создании фильма придется найти спонсоров, которые оплатят пребывание актеров на орбите.

Борисов заявил об очень высоких расценках космического туризма и выразил уверенность в том, что контролирующие органы с самого старта съемок фильма будут задавать вопросы о тратах денег налогоплательщиков.