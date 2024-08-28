Диван из сериала «Друзья» выставят на аукцион
Реквизит из сериала «Друзья» выставят на аукцион. Как пишет The Telegraph, торги, приуроченные к 30-летию ситкома, пройдут в Лос-Анджелесе.
Всего с молотка уйдут более 100 предметов, которые использовались в ходе съёмок. В частности, это мебель из квартиры Росса Геллера, которого сыграл Дэвид Швиммер — комод из красного дерева и круглый пуф.
Самым дорогим лотом стала студийная репродукция дивана, на котором герои «Друзей» проводили время в кофейне «Central Perk».
Также участники аукциона смогут приобрести одежду из гардеробов любимых персонажей сериала.
Ранее в США помощница звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри признала себя виновной в сговоре с целью распространения кетамина, связанного со смертью актёра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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