Диван из сериала «Друзья» выставят на аукцион

Всего с молотка уйдут более 100 предметов, которые использовались в ходе съёмок. В частности, это мебель из квартиры Росса Геллера, которого сыграл Дэвид Швиммер — комод из красного дерева и круглый пуф.

Самым дорогим лотом стала студийная репродукция дивана, на котором герои «Друзей» проводили время в кофейне «Central Perk».

Также участники аукциона смогут приобрести одежду из гардеробов любимых персонажей сериала.

Ранее в США помощница звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри признала себя виновной в сговоре с целью распространения кетамина, связанного со смертью актёра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

