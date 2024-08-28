Диван из сериала «Друзья» выставят на аукцион

Реквизит из сериала «Друзья» выставят на аукцион. Как пишет The Telegraph, торги, приуроченные к 30-летию ситкома, пройдут в Лос-Анджелесе.

Картину Клода Моне из серии «Кувшинки» впервые выставят на аукцион

Всего с молотка уйдут более 100 предметов, которые использовались в ходе съёмок. В частности, это мебель из квартиры Росса Геллера, которого сыграл Дэвид Швиммер — комод из красного дерева и круглый пуф.

Самым дорогим лотом стала студийная репродукция дивана, на котором герои «Друзей» проводили время в кофейне «Central Perk».

Также участники аукциона смогут приобрести одежду из гардеробов любимых персонажей сериала.

Ранее в США помощница звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри признала себя виновной в сговоре с целью распространения кетамина, связанного со смертью актёра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ТелевидениеТоргиАукционСериал

Горячие новости

Все новости

партнеры