Disney отказался возвращать уволенную из «Мандалорца» актрису Карано
Председатель совета директоров компании The Walt Disney Боб Игер ответил на иск американской актрисы Джины Карано, которая подала в суд после увольнения из сериала «Мандалорец». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Игер в разговоре с журналистами подтвердил, что студия не собирается возвращать уволенную Карано в каст «Мандалорца», несмотря на ее требования.
В 2021 году студия Lucasfilm, принадлежащая Disney, отказалась от сотрудничества с Джиной Карано после того, как она сравнила политический климат в США с гонениями на евреев в Германии после прихода нацистов в 1930-х годах.
В ответ на это Карано заявила, что ее коллеги мужского пола тоже высказывали свое мнение по поводу политической ситуации и критиковали республиканцев. При этом их заявления не отразились на их карьере, а слова актрисы были расценены как попытка разжечь ненависть, после чего ее уволили.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru