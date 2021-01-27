Disney купил «Перевал Дятлова»
Немецкое отделение Disney приобрело права на показ российского сериала «Перевал Дятлова». Об этом сообщает РИА Новости.
Российское телешоу выйдет на платном канале Fox German и будет транслироваться на немецкоговорящую аудиторию, а также на ряд зрителей из других стран, включая Норвегию, Финляндию, Швецию, Данию и Исландию на платформе SVOD Cirkus.
Сериал «Перевал Дятлова» рассказывает о событиях 1959 года, когда группа опытных советских лыжников не вернулась из похода по горам Северного Урала. Все участники экспедиции погибли при невыясненных обстоятельствах.
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