Disney купил «Перевал Дятлова»

Немецкое отделение Disney приобрело права на показ российского сериала «Перевал Дятлова». Об этом сообщает РИА Новости.

Российское телешоу выйдет на платном канале Fox German и будет транслироваться на немецкоговорящую аудиторию, а также на ряд зрителей из других стран, включая Норвегию, Финляндию, Швецию, Данию и Исландию на платформе SVOD Cirkus.

Сериал «Перевал Дятлова» рассказывает о событиях 1959 года, когда группа опытных советских лыжников не вернулась из похода по горам Северного Урала. Все участники экспедиции погибли при невыясненных обстоятельствах.

