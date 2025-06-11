Disney и Universal подали в суд на Midjourney за копирование их персонажей

В документах указано, что пользователи Midjourney с помощью текстовых запросов могут получать изображения, воспроизводящие внешность защищенных персонажей — в частности, Дарта Вейдера из киносаги «Звездные войны», принадлежащей Disney, и миньонов из франшизы Universal «Гадкий Я».

Истцы настаивают, что действия Midjourney наносят ущерб интеллектуальной собственности и подрывают лицензионную модель распространения визуального контента. В иске подчеркивается, что компания предоставляет доступ к инструменту, который позволяет обходить законы об авторском праве, создавая визуальные копии узнаваемых героев без разрешения правообладателей, передает «Радиоточка НСН».

