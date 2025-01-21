Дирижер Юрий Башмет сообщил о готовности ехать на СВО

«Не то, чтобы мы не хотим! Если надо будет — я сам пойду туда стрелять», — заявил он.

Также дирижер подчеркнул, что для него те, что уехал с началом спецоперации из РФ, люди без совести. При этом он отметил, что не может осуждать их за такой выбор.

Ранее стало известно, что супруг блогера Елены Блиновской отправился с передовой в тыл. Вместо службы снайпером сейчас он помогает тренировать новобранцев и занимается техдооснащением, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

