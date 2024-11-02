Дирижер Гергиев рассказал о важности сохранения памяти певца Хворостовского

Он отметил, что в Красноярске в честь именитого баритона назван аэропорт, и другим городам следовало бы последовать такому примеру.

Уточняется, что симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступил на закрытии фестиваля искусств «Хворостовский» в память о певце. Также в ходе события было подписано «Соглашение о сотрудничестве» между администрацией Красноярского края и Большим, и Мариинским театрами.

Ранее Тверской суд Москвы по иску дирижера Юрия Башмета постановил выписать из его квартиры бывшего собственника и пятерых бывших жильцов, сообщили «Известия».

