Дирижер Гергиев рассказал о важности сохранения памяти певца Хворостовского
Важно, чтобы память об оперном певце Дмитрии Хворостовском сохраняли не только у него на родине в Красноярске, но также в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России, заявил народный артист РФ, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра, генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев.
Он отметил, что в Красноярске в честь именитого баритона назван аэропорт, и другим городам следовало бы последовать такому примеру.
Уточняется, что симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступил на закрытии фестиваля искусств «Хворостовский» в память о певце. Также в ходе события было подписано «Соглашение о сотрудничестве» между администрацией Красноярского края и Большим, и Мариинским театрами.
Ранее Тверской суд Москвы по иску дирижера Юрия Башмета постановил выписать из его квартиры бывшего собственника и пятерых бывших жильцов, сообщили «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru