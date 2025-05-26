Директор Паши Техника заявил, что картину рэпера могли дорисовать другие люди

Директор Паши Техника (Павел Ивлев) Марк Яровный заявил, что ничего не знает о картине рэпера, проданной за 10 миллионов рублей.

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«Может, ему просто дали карандаш или маркер в руки, и он нарисовал какие-то контуры», - допустил он в разговоре с kp.ru.

По словам Ярового, картину мог дорисовать другой человек, поскольку рэпер ничего не рассказывал ему об этой работе.

Ранее сообщалось, что единственную картину авторства артиста продали на выставке RAF в Санкт-Петербурге за 126,5 тысячи долларов (около 10 миллионов рублей), напоминает «Радиоточка НСН».

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