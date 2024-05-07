Директор группы «СерьГа» опроверг сообщения о госпитализации гитариста Кифияка
Гитарист группы «СерьГа» Андрей Кифияк проходит плановое обследование в больнице, сообщил в беседе с «NEWS.ru» директор коллектива Алексей Привалов.
Сегодня в телеграм-канале 112 появилась информация о том, что Кифияк находится в больнице из-за резкого снижения уровня гемоглобина на фоне тяжелого хронического заболевания.
Директор уточнил, что музыкант пребывает в том возрасте, когда требуется регулярная проверка здоровья, его жизни ничего не угрожает.
Ранее стало известно, что музыкант Николай Носков попал в больницу с пневмонией, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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