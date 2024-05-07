Директор группы «СерьГа» опроверг сообщения о госпитализации гитариста Кифияка

Сегодня в телеграм-канале 112 появилась информация о том, что Кифияк находится в больнице из-за резкого снижения уровня гемоглобина на фоне тяжелого хронического заболевания.

Директор уточнил, что музыкант пребывает в том возрасте, когда требуется регулярная проверка здоровья, его жизни ничего не угрожает.



Ранее стало известно, что музыкант Николай Носков попал в больницу с пневмонией, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

