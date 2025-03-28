Директор ГМИИ имени А. С. Пушкина рассказала о проекте по африканскому искусству

О желании организовать совместный проект по современному искусству стран Африки рассказала директор ГМИИ имени А. С. Пушкина Ольга Галактионова, сообщает ТАСС.

В ГМИИ имени Пушкина готовят большой выставочный проект Марка Шагала

«На мой взгляд, это действительно интересно и важно», - подчеркнула она.

Галактионова отметила, что сейчас мало кто знает о современном африканском искусстве. Она также рассказала, что уже имеет ряд набросков подобного проекта.

Ранее стало известно, что в ГМИИ имени А. С. Пушкина проведут ревизию закупок за последние годы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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