Директор ГМИИ имени А. С. Пушкина рассказала о проекте по африканскому искусству
28 марта 202514:02
О желании организовать совместный проект по современному искусству стран Африки рассказала директор ГМИИ имени А. С. Пушкина Ольга Галактионова, сообщает ТАСС.
«На мой взгляд, это действительно интересно и важно», - подчеркнула она.
Галактионова отметила, что сейчас мало кто знает о современном африканском искусстве. Она также рассказала, что уже имеет ряд набросков подобного проекта.
Ранее стало известно, что в ГМИИ имени А. С. Пушкина проведут ревизию закупок за последние годы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru